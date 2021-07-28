МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в середине недели вырос по основным биржевым индексам, отыгрывая позитивную конъюнктуру мировых сырьевых и фондовых рынков, следует из данных торгов.

Рост российских акций "широким фронтом" обеспечил ощутимое укрепление фондовых индексов.

Так, рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,32%, до 3782,28 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,36%, до 1616,34 пункта.

НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый рынок в середине недели рос на фоне улучшения конъюнктур мировых рынков. Так, стоимость барреля марки Brent прибавляет 0,5%, до 73,9 доллара.

Позитивные сигналы котировкам "черного золота" пришли от оценок минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю снизились на 0,9%, или на 4,1 миллиона баррелей — до 435,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя только на 2,9 миллиона баррелей.

Основные западные биржевые индексы прибавляют на фоне ожидания инвесторами результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Игроки рынков надеются получить от регулятора дополнительные подсказки о состоянии экономики и планах по мерам поддержки, включая объем выкупа активов и по возможному повышению ставки.

В лидерах роста цены среди российских бумаг оказались акции ВТБ (+3,5%), "Русала" (+3,5%), "Распадской" (+2,6%), "Новатэка" (+2,8%). Упали бумаги "Ленты" (-1,1%), TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,5%), "Аптечной сети 36,6" (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ

В четверг рынки будут отыгрывать итоги заседания ФРС: риторика регулятора может стать жестче, однако базовых изменений не ожидается ни по ставке, ни по параметрам выкупа активов, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в четверг будет формироваться в пределах 3690-3800 пунктов", — добавляет он.

При нейтральных итогах заседания ФРС рынок в четверг переключится на оценку перспектив мировой экономики и, в частности, первых данных по ВВП США за второй квартал, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Среднесрочный восходящий тренд не теряет актуальности пока индексы Мосбиржи и РТС находятся выше отметок 3695 и 1570 пунктов, соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3700-3800 пунктов", — оценила ситуацию она.