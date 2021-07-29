МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Бумаги крупных компаний, разработчиков систем искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов, а также сервисы онлайн-образования являются самыми перспективными для инвестиций россиян в 2021 году, заявил РИА Новости сооснователь клуба венчурных инвесторов Angelsdeck, участник проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2121" Сергей Дашков. "Осталось совсем чуть–чуть". Эксперт о готовности "Северного потока-2"

"Вкладываться стоит в те компании, которые работают на крупных рынках и показывают способность к execution (исполнению — ред.). По-прежнему актуальны практическое применение технологий ИИ (искусственного интеллекта — ред.), автоматизация бизнес-процессов для SMB (среднего и малого бизнеса — ред.) вслед за сегментом корпораций, новые сегменты в онлайн-образовании. Среди беспилотного транспорта, финтеха и умной энергетики тоже попадаются сильные проекты", — сообщил он в кулуарах интенсива "Архипелаг 2121".

По словам эксперта, на "Архипелаге 2121" заявлена возможность увидеть проекты из регионов, находящиеся на ранней стадии. "Это всегда интересно, поскольку часто такие региональные стартапы не так просто заметить. Убежден, что среди них могут быть технологически сильные команды", — отметил он.

"На что обратить внимание при инвестировании? Здесь не будет откровений, нужно обращать внимание на потенциал роста на выбранном рынке, уровень команды, и уже достигнутые ею результаты. Образование персонала и количество человек в команде играют второстепенную роль, важнее полнота компетенций, релевантный опыт, подтвержденная способность к execution – или внутри текущего стартапа, или на примере совместной реализации проектов в прошлом", — считает Дашков.

По статистике риски для инвестора высоки вплоть до поздних стадий, уверен он. "Снять самую базовую их часть может MVP (Minimal Viable Product, минимально жизнеспособный продукт — ред.), который демонстрирует высокий, устойчивый интерес целевой аудитории, с потенциалом быстрого масштабирования этого интереса. Это может быть выражено не только в продажах, но и в активных пользователях, высоком показателе удержания, хороших клиентских отзывах, росте количества пилотных проектов", — добавил эксперт.