МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Московская биржа намерена активно расширять торги иностранными ценными бумагами, заявил директор департамента рынка акций торговой площадки Борис Блохин.

В частности, по его словам, биржа планирует допустить к торгам все бумаги из американского индекса S&P 500 (505 бумаг крупнейших американских компаний), а в 2022 году число торгуемых иностранных бумаг может превысить 1 тысячу.

"Мы достаточно агрессивны в наших планах по добавлению иностранных ценных бумаг. Мы сейчас имеем 173 иностранные акции, депозитарные расписки, и добавим в ближайшее время 30. И с сентября мы планируем существенно увеличивать допуск иностранных бумаг. Поэтому к концу года мы придем к цифре 500 плюс. В следующем году мы хотим превысить уже 1000 бумаг", — заявил Блохин на обучающем семинаре.

По его словам, на текущий момент ориентир — это самые ликвидные акции американских компаний, но биржа изучает и другие юрисдикции и будет их добавлять по мере изучения налоговых и юридических вопросов.

"Мы сейчас сосредоточимся на американских ценных бумагах, точно допустим весь список S&P 500, а там их больше 500 — 505 бумаг. Дальше мы сейчас исследуем несколько юрисдикций – это прежде всего Европа и Азия", — сказал Блохин. Фьючерсы на фондовые индексы США в основном растут в ожидании статданных

"Особенность заключается в том, что в ряде юрисдикций есть существенные ограничения. Допустим, есть всевозможные транзакционные налоги… они в существенной мере могут снизить популярность инструментов среди физических лиц, увеличить расходы попутно, поэтому мы стараемся сейчас посмотреть те юрисдикции, по которым сложных кейсов нет. При этом мы активно смотрим на Гонконг…", — пояснил представитель Мосбиржи.

По его словам, с момента запуска торгов иностранными ценными бумагами спрос на них стабильно растет. "Растет количество клиентов, растет количество участников, которые предоставляют своим клиентам возможность доступа на этот сегмент. И мы уже пришли к отметке практически 4% от уровня всех торгов на рынке акций", — сказал Блохин. По его мнению, доля этого сегмента будет расти и в дальнейшем, как и объем торгов.

Торги иностранными акциями на Московской бирже начались 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала (по американским бумагам — в долларах).