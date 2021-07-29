МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Московская биржа планирует в ноябре-декабре запустить на рынке акций раннюю сессию с 7.00 мск, сообщил на обучающем семинаре журналистам директор департамента рынка акций торговой площадки Борис Блохин.

"Мы делаем вслед за коллегами со срочного и валютного рынка утреннюю сессию в этом году. Она будет реализована, я думаю, в конце года – это ноябрь или декабрь. Она также будет включать основные акции из индекса российские, биржевые фонды и иностранные бумаги. Будем включать их поэтапно. Торговать мы планируем: с 6.50 мск будет аукцион открытия, с 7.00 мск – уже проходить утренняя сессия", — рассказал Блохин. Мосбиржа планирует допустить к торгам все бумаги индекса S&P 500

"Мы пойдем по пути допуска самых ликвидных ценных бумаг из индекса, пока нет четкого плана. Мы не знаем, будут ли это сразу все 40 плюс: одна неделя – 20, вторая – 20 и так далее. Здесь это будет зависеть от наших обсуждений с провайдерами ликвидности и маркетмейкерами. Мы берем на себя обязательство предоставления ликвидности там", — добавил глава департамента.

В настоящее время на рынке акций Московской биржи торги проводятся с учетом основной и вечерней сессии с 10.00 до 23.50 мск. На текущий момент в расчет индекса Мосбиржи входят 44 акции и депозитарные расписки. Московская биржа с 1 марта сдвинула начало торгов на валютном и срочном рынках на 7.00 мск, до этого они проводились с 10.00 до 23.50 мск. То есть теперь торги на валютном и срочном рынках доступны на Мосбирже почти 17 часов, и такой же режим планируется ввести для рынка акций.