МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам на позитивном внешнем фоне, следует из данных торгов. Рубль растет к доллару и снижается к евро, отыгрывая динамику форекса

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.21 мск рос на 0,43%, до 3798,52 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,04%, до 1633,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 22 копейки, до 73,26 рубя, курс евро рос на 9 копеек, до 87,1 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,83% — до 74,88 доллара за баррель.

"Внешний фон заметно улучшился после заседания ФРС, которое не принесло неприятных сюрпризов. Ситуация на китайском рынке также успокоилась после комментариев властей по претензиям к IT-компаниям. Всё это создаёт предпосылки для дальнейшего восстановления отечественных индексов", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Бумаги Сбербанка подрастают (префы – на 0,16%, обыкновенные акции – на 0,32%).

Mail.ru Group (-1,83%) в четверг представила в целом нейтральные финансовые результаты, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитал".

"С технической точки зрения бумаги Mail.ru Group пока не находят импульсов для повышения, хотя и воздерживаются от обвального падения. Котировки расположены ниже 1585 рублей, до преодоления которой наверняка будут сохранять склонность к падению с опасностью обновления предыдущих минимумов и движения ближе к 1485 рублям. Район среднесрочных сопротивлений расположен у 1670 рублей, а майский минимум 1465,8 рубля может на какое-то время сдержать "медведей", — говорит она.

В лидерах роста – акции ГК "ПИК" (4,04%), ВТБ (3,6%), ТГК-1 (2,98%), "Распадской" (2,59%), префы "Россетей" (2,27%), а также акции "Русала" (2,26%), ОГК-2 (2,21%) и акции ФСК "ЕЭС" (2,1%).

В лидерах снижения – расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,72%), акции АФК "Система" (-1,37%), акции "Эн+ Групп" (-1,15%), префы "Центрального телеграфа" (-1,14%) и префы "Сургутнефтегаза" (-1,29%).

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи приостановил рост у сопротивления 3805 пунктов, а долларовый находился выше аналогичного индикатора, расположенного на 1620 пунктах. Немаловажную поддержку рынку обеспечивают нефтяные котировки: при их способности развить повышение вполне можно ожидать активизации покупателей в российский акциях в ближайшие сессии", — отмечает Кожухова.

До конца дня преобладают шансы повышения рынка, но этот рост будет ограничен техническими и внешними факторами, считает Александр Осин из "Фридом Финанс". Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи: 3745-3835 пунктов, добавляет он.