МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в четверг второй день подряд по основным биржевым индексам на фоне повышения рынка нефти и западных фондовых индексов, следует из данных торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,58%, до 3804,33 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,42%, до 1639,35 пункта.

Рынок нефти растет на 1,3%, до 74,9 доллара за баррель сорта Brent. Западные биржевые индексы прибавляют 0,3-0,9%.