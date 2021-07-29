2021-07-29T19:13:49+03:00
2021-07-29T19:13:49+03:00
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Акции российских компаний растут второй день подряд
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Российский рынок акций вырос в четверг второй день подряд по основным биржевым индексам на фоне повышения рынка нефти и западных фондовых индексов, следует из данных торгов... ПРАЙМ, 29.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в четверг второй день подряд по основным биржевым индексам на фоне повышения рынка нефти и западных фондовых индексов, следует из данных торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,58%, до 3804,33 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,42%, до 1639,35 пункта.
Рынок нефти растет на 1,3%, до 74,9 доллара за баррель сорта Brent. Западные биржевые индексы прибавляют 0,3-0,9%.