МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Акции брокерской компании Robinhood, популярной среди физлиц США за отсутствие комиссий за сделки, в первый день торгов после проведения IPO на американской бирже Nasdaq падают в цене на 10%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.39 мск акции Robinhood дешевеют на 10,16%, до 34,14 доллара за ценную бумагу.

Robinhood в рамках IPO разместила 55 миллионов обыкновенных акций класса А, в том числе 52,375 миллиона продала сама компания, а 2,625 млн — существующие акционеры. Кроме того, у андеррайтеров есть 30-дневный опцион на покупку дополнительных 5,5 миллиона акций по цене размещения. Цена размещения составила 38 долларов за акцию, то есть нижнее значение ранее установленного диапазона в 38-42 доллара. В ходе IPO стоимость компании оценена в 31,8 миллиарда долларов.

По оценке самой Robinhood, за счет IPO она выручит примерно 1,89 миллиарда долларов. Robinhood планирует направить полученные средства на оборотный капитал, капзатраты, финансирование своих ожидаемых налоговых обязательств и общие корпоративные цели.

Robinhood подал документы об IPO в SEC в марте этого года, планируя выйти на биржу в июне, но затем перенес сроки размещения.

Американская брокерская компания Robinhood была создана в 2013 году и быстро завоевала популярность среди физлиц за счет того, что не берет комиссии за сделки, также у нее нет платы за вывод средств и обслуживание счета. Вместо комиссий Robinhood зарабатывает на продаже заявок инвесторов, или Payment For Order Flow (PFOF) — дословно "оплата за поток заявок". То есть Robinhood заявку инвестора передает не на биржу, а маркетмейкерам, которые стремятся исполнить ее с максимальной выгодой для себя. В итоге для инвесторов они могут исполняться по невыгодным ценам.

Однако брокер не оповещал своих клиентов о продаже заявок финансовым посредникам. В результате Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в декабре 2020 года оштрафовала Robinhood на 65 миллионов долларов за то, что компания "не раскрывала получение платежей от трейдинговых фирм за направление им заявок клиентов".