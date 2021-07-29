МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в четверг второй день подряд по основным биржевым индексам, отыгрывая сохранение аппетита к риску на мировых рынках, следует из данных торгов.

Повышение рынка нефти и западных биржевых индексов поддержало спрос и на российские фондовые активы.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,58%, до 3804,33 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,42%, до 1639,35 пункта.

НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый рынок в четверг рос на фоне сохранения позитивной конъюнктуры мировых рынков. В частности, западные биржевые индексы растут.

Этому способствуют "мягкие" (в плане монетарной политики) итоги июльского заседания ФРС США, которая сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

Регулятор планирует продолжать выкуп активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Наконец, ФРС США объявила о запуске с 29 июля операций овернайт РЕПО (по предоставлению ликвидности) на сумму 500 миллиардов долларов с минимальной ставкой 0,25% годовых.

Рынок нефти также поддерживает стоимость российских активов, обновив недельные максимумы в районе 75 долларов за баррель. Так, цена барреля марки Brent прибавляет 1,4%, до 74,9 доллара.

Позитивные сигналы котировкам "черного золота", кроме слабого доллара, пришли и от минэнерго США, зафиксировавшего снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США упали на 4,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 2,9 миллиона баррелей.

В лидерах роста цены среди российских акций оказались акции "Русала" (+4,2%), "Полюса" (+2,5%), "Новатэка" (+2,1%), "Газпрома" (+1,9%). В лидерах снижения – расписки Mail.ru (-1,8%), акции "ПИКа" (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (-1,3%), "Норникеля" (-1,6%).

Акции крупнейшего производителя никеля попали под давление на фоне новостей об иске Росрыболовства к ГМК из-за нашумевшей аварии на ТЭЦ в Норильске. Размер нанесенного вреда ведомство оценило в 3,6 миллиарда рублей из-за гибели рыбы и еще более чем в 55 миллиардов рублей — затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов.

ПРОГНОЗЫ

Риски скорого ужесточения денежно-кредитных условий в США и Европе уходят на второй план, и опасность для покупателей в ближайшее время, скорее, будет исходить от возможных новых вспышек коронавируса, общей перекупленности рисковых активов или геополитических факторов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Краткосрочная техническая картина на рынке в целом стремится к улучшению. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3760-3860 пунктов", — оценила перспективы она.

Внешний фон улучшился: риторика властей Китая в отношении регулирования частного бизнеса смягчилась, заседание ФРС не принесло неожиданностей, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В пятницу рост индексов имеет шансы на продолжение, при этом в преддверии выходных активность покупок может быть более сдержанной. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в пятницу будет формироваться в пределах 3750-3830 пунктов", — добавил он.