МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Основатели скандального американского онлайн-брокера Robinhood, несмотря на рекордный провал компании на бирже NASDAQ, сумели стать вдвое богаче, пишет Forbes.

Доля в компании каждого из основателей в настоящее время оценивается более чем в $2 миллиарда.

Влад Тенев и Байдж Бхатт владеют примерно по восьмипроцентной доле в Robinhood. До выхода на биржу эти 8% у каждого оценивались примерно в миллиард долларов. Но после закрытия торгов доли соучредителей стали 2,1 миллиарда долларов и 2,4 миллиарда долларов соответственно. Это произошло несмотря на крайне неудачный дебют предприятия на бирже: итогом оказалось падение акций на 8,4% от стоимости при IPO.

Отмечается, что в ходе IPO акции Robinhood оценили по нижней границе диапазона — $38 за бумагу.

В общей сложности брокеру удалось разместить 55 миллионов ценных бумаг, тем самым компания привлекла порядка двух миллиардов долларов.

При этом во время листинга онлайн-брокер получил оценку в 32 миллиарда долларов.