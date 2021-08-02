МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций в начале торгов растет

По состоянию на 10.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,37% — до 7,38 доллара, "Новатэка" — на 0,88%, до 224,55 доллара, "Лукойла" — на 0,27%, до 85,93 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,7% — до 7,85 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,09%, до 29,02 доллара.

Цена расписок "Норникеля" повышалась на 0,45% — до 34,72 доллара, "Северстали" — на 0,37%, до 24,69 доллара, НЛМК — на 1,03%, до 35,44 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,3% — до 1,32 доллара, Сбербанка — на 0,6%, до 16,75 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,37% — до 83,85 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,56% — до 8,05 доллара, "Магнита" — дешевели на 0,38%, до 14,56 доллара, "Ленты" — дорожали на 1,02%, до 3,22 доллара.