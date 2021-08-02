МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам, поддержку рынку оказывают оптимистичные настроения на зарубежных площадках и аппетит к рисковым активам, следует из динамики торгов. Цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы за неделю выросли

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.21 мск понедельника рос на 0,56% — до 3792,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,89%, до 1640,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 34 копейки, до 72,82 рубля, курс евро — также на 34 копейки, до 86,52 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,84%, до 74,78 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие биржевые индексы США растут до 0,68%, основные европейские площадки – до 1,1%, большинство азиатских площадок выросло в пределах 2%.

Днем российские фондовые индексы оставались в плюсе, получая поддержку от оптимистичных настроений за рубежом, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Позитивная динамика азиатских и европейских рынков позволила не обращать внимание на дешевеющую нефть. Доллар слабел по всем фронтам, указывая на наличие аппетитов к риску. Выходящая в Европе статистика остаётся относительно сильной, хотя китайские индикаторы деловой активности оказались хуже ожиданий", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста к середине сессии были акции ТМК, которые продолжали отыгрывать пятничное объявление о дивидендах, указывает Кожухова. Фьючерсы на фондовые индексы США растут на внутреннем оптимизме

На утренних торгах акции ТМК подскакивали более чем на 18%, к текущему моменту прибавляют 3,57%.

В лидерах роста также акции Института стволовых клеток человека (8,83%), ГК "ПИК" (3,45%), "Распадской" (2,48%), ТГК-1 (2,42%), префы "Транснефти" (2,21%), а также акции "Русгидро" (2,09%) и акции "Мосэнерго" (1,97%).

В лидерах снижения – обыкновенные акции "Россетей" (-1,69%), акции "Фосагро" (-1,55%), "Детского мира" (-1,47%), "Полюса" (-0,92%), расписки Mail.ru (-0,78%), акции Petropavlovsk (-0,74%) и акции Polymetal (-0,71%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"В первой половине дня индекс Мосбиржи поднимался в моменте до 3801,24 пункта. Однако удержаться на этой отметке пока не удаётся. Если в первой половине недели рынки могут демонстрировать позитивную динамику, то по мере приближения статистики по рынку труда в США начнёт расти нервозность. Слишком сильные данные вновь повысят ожидания относительно реакции ФРС", — считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Существенных изменений в настроениях до конца сессии не ожидается, а дальнейший тренд, вероятно, будет определяться позже по ходу недели, полагает Кожухова.

Целевой диапазон закрытия первых торгов недели для индекса Мосбиржи: 3745-3815 пунктов, указывает Александр Осин из "Фридом Финанс".