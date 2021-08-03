МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций растет по основным индексам на умеренно позитивном внешнем фоне, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.56 мск рос на 0,17%, до 3794,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,31%, до 1640,95 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 22 копейки, до 72,84 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 86,58 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,41% — до 73,19 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие американские индексы повышаются в пределах 0,5%, большинство основных европейских площадок поднимаются до 1%.

"Нейтральный внешний фон, отсутствие значимых новостей внутри страны и умеренно восстанавливающиеся после вчерашнего падения цены на нефть не дают поводов для серьезных движений на российском рынке. Немного лучше рынка выглядит банковский сектор, вероятно, продолжающий отыгрывать вышедшие на прошлой неделе сильные отчеты Сбера и ВТБ", — отмечает Сергей Кауфман из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — акции "Института стволовых клеток человека" (18,95%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (3,68%), префы "Нижнекамскнефтехима", (3,25%), префы "Мечела" (2,51%), акции "Алросы" (2,05%), а также акции "Новатэка" (1,46%), "Аптечной сети 36 и 6" (1,37%), бумаги Сбербанка (префы растут на 1,23%, обыкновенные акции — на 0,77%), акции банка "Санкт-Петербург" (1,18%).

"Акции "Нижнекамскнефтехима", впрочем, продолжают торговаться среди лидеров рынка. Исходя из политики компании, предполагающей выплаты акционерам в объеме не менее 15% чистой прибыли по МСФО, мы полагаем, что размер дивиденда по итогам первого полугодия составит около 10 рублей на акцию", — отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

Компания "Лента", один из крупнейших ритейлеров в РФ, сообщила во вторник о закрытии сделки по приобретению российских супермаркетов Billa, цена покупки на момент закрытия составила около 225 миллионов евро. К текущему моменту бумаги компании растут на 0,21%.

"В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, "Лента" станет вторым оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов. Отметим, что данная новость — лишь формальное завершение сделки, в связи с чем акции "Ленты" на нее не отреагировали", — отмечает Кауфман из "Финама".

В лидерах снижения — акции "Русала" (-2,56%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,95%), акции АФК "Система" (-1,54%), "Детского мира" (-1,52%), ОГК-2 (-1,38%), а также расписки Mail.Ru (-1,01%).

ПРОГНОЗЫ

Осин из "Фридом Финанс" полагает, что во второй половине дня преобладают шансы снижения рынка. Целевой диапазон закрытия вторника для индекса Мосбиржи: 3765-3805 пунктов, прогнозирует он.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на установленной в прошлый четверг двухнедельной вершине 3807 пунктов, у индекса РТС — на месячном максимуме 1653 пунктов, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Учитывая, что в последние сессии мы демонстрируем относительную силу и устойчивость к внешнему негативу, скорее всего, это отражает увеличение спроса на российские акции со стороны иностранных инвесторов. Поэтому, если внешний фон не ухудшится, мы можем уже в ближайшие дни преодолеть эти технические препятствия", — считает аналитик.