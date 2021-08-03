2021-08-03T19:09:14+03:00
2021-08-03T19:09:14+03:00
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2021
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Акции российских компаний символически прибавили в цене
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Российский рынок акций символически повысился по основным биржевым индексам во вторник на фоне легкого роста западных фондовых площадок, следует из данных торгов. Рублёвый индекс... ПРАЙМ, 03.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически повысился по основным биржевым индексам во вторник на фоне легкого роста западных фондовых площадок, следует из данных торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,15%, до 3793,69 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 1637,7 пункта.
Западные биржевые индексы в основном прибавляют — 0,1-0,7%.