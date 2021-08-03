МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически повысился по основным биржевым индексам во вторник на фоне легкого роста западных фондовых площадок, следует из данных торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,15%, до 3793,69 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 1637,7 пункта.

Западные биржевые индексы в основном прибавляют — 0,1-0,7%.