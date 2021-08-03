МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,83% — до 7,43 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,62%, до 225,4 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,45% — до 85,64 доллара, "Газпрома" — на 0,08%, до 7,82 доллара. Расписки "Газпром нефти" не изменились в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 28,95 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 0,63% — до 34,91 доллара, НЛМК — подорожали на 0,17%, до 35,2 доллара, "Северстали" — подешевели на 0,08%, до 24,48 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 1,64%, до 1,32 доллара, Сбербанка — увеличилась на 0,48%, до 16,89 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 3,06% — до 87,6 долларов.

GDR АФК "Система" подешевели на 2,57% — до 7,96 доллара, "Ленты" — на 0,47%, до 3,19 доллара. Бумаги "Магнита" подорожали на 0,92%, до 14,75 доллара.