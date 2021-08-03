МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций во вторник повысился по основным биржевым индексам, отыгрывая сохранение позитивной конъюнктуры мировых фондовых рынков, следует из данных торгов.

Снижение рынка нефти сохранило давление на стоимость российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,15%, до 3793,69 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 1637,7 пункта.

СЛЕГКА ВВЕРХ

Российский фондовый рынок во вторник слегка подрос на фоне сохранения позитивной конъюнктуры мировых фондовых рынков. В частности, западные биржевые индексы росли вечером.

Этому способствовали позитивные прогнозы о прибыли компаний. Кроме того, позитивная макроэкономическая статистика по США также поддерживает спрос на фондовые активы. Производственные заказы в США в июне выросли на 1,5% в месячном исчислении при ожиданиях повышения только на 1%.

Рынок нефти, опускавшийся в течение дня к минимуму с 21 июля (71,05 доллара) к вечеру сократил величину падения. Так, цена барреля марки Brent теряет всего 0,6%, до 72,4 доллара.

Тем не менее, негатив идет от роста заболеваемости штаммом коронавируса "дельта" в Китае, он привел к введению дополнительных ограничений на передвижение в некоторых городах КНР, что негативно сказалось на настроении инвесторов. Китай является крупнейшим импортером нефти, поэтому данные о состоянии экономики страны влияют на настроения на нефтяном рынке.

В лидерах роста цены среди российских акций оказались акции ИСКЧ (+18,6%), TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,5%), "Алросы" (+3,2%), "Новатэка" (+1,6%). В лидерах снижения – акции ОГК-2 (-2,2%), "Россетей" (-1,7%), "Детского мира" (-1,5%).

ПРОГНОЗЫ

На мировых фондовых биржах во вторник не наблюдалось явного импульса к росту, близость рекордных и локальных максимумов по индексам и сырьевым товарам в условиях летних отпусков и завершения сезона квартальных отчетностей не слишком воодушевляет "быков", рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Кроме того, ситуация с коронавирусом в Китае и США вновь ухудшилась. На данный момент развитие восходящего тренда по индексу Мосбиржи не подтверждается, а до закрепления его выше 3800 пунктов, скорее, можно говорить о рисках возвращения к предыдущим локальным минимумам, в район 3680 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3730-3830 пунктов", — оценила перспективы она.

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в среду будет формироваться в пределах 3740-3820 пунктов.