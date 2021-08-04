МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов в среду повышается по основным биржевым индексам, лидируют в росте акции "Росгосстраха" на новостях об изучении банком "ФК Открытие" потенциального интереса инвесторов к страховой компании. В России началась подготовка к будущему с низким спросом на углеводороды

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,5%, до уровня 3811 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,7% до 1649 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Банк "ФК Открытие" начинает прием заявок инвесторов о намерении приобрести акции страховой компании "Росгосстрах", заявки от потенциальных инвесторов позволят изучить интерес к страховому бизнесу группы, но ни к чему не обязывают, подчеркнули в банке. Банку "Открытие" принадлежит 99,64% акций страховщика. Акции "Росгосстраха" подскакивали с утра на 7,8% — до 24,46 копейки.

В целом динамика начала торгов совпала с прогнозами аналитиков, ожидавших динамику на умеренно позитивном внешнем фоне. Например, Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ждал открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением — в пределах 0,1-0,3%, в районе 3780-3805 пунктов.