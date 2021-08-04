МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций растет в среду по основным индексам на смешанном внешнем фоне, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.15 мск рос на 0,16%, до 3799,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,25%, до 1641,8 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 2 копейки, до 72,92 рубля, курс евро — рос на 16 копеек, до 86,72 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,14% — до 70,86 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие американские индексы снижаются в пределах 0,41%, большинство основных европейских площадок поднимается до 0,36%.

К середине торгового дня российские фондовые индексы удерживались в плюсе, несмотря на неоднозначные зарубежные настроения, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – бумаги "Лензолото" (префы поднимаются на 3,36%, обыкновенные акции – на 4,4%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (3,6%), акции "Алросы" (2,72%), бумаги "Мать и Дитя" (2,56%), префы "Нижнекамскнефтехима" (1,54%), а также расписки "Русагро" (1,49%), акции Polymetal (1,34%), расписки HeadHunter Group (1,24%), акции "Энел Россия" (1,21%), Petropavlovsk (1,16%). Налоговая сформирует управления для раздачи денег вместо их сбора

Ожидается, что привилегированные акции "Башнефти" (+0,36%) в ноябре могут быть включены в индекс MSCI Russia Small с долей 2,3%, отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс". Это обеспечит компании приток средств фондов, который оценивается в 3 миллиона долларов, подсчитал аналитик.

"По соотношению капитализация/запасы "Башнефть" на 12% дешевле "Роснефти", одного из отечественных лидеров по этому показателю. Покупка акций "Башнефти "дает возможность избавиться от отраслевых рисков, сделав ставку на долгосрочный рост спроса на нефть. Ситуация вокруг управления компанией выглядит вполне прозрачной, что снижает риски инвестиций в ее бумаги", — говорит он.

"Кроме того, котировки "Башнефти" способны отыграть рост акций мажоритарного акционера – "Роснефти". По мере восстановления ключевых финансовых показателей "Башнефти" будет повышаться оценка ее справедливой стоимости", — считает эксперт.

В лидерах снижения – акции "Роснефти" (-1,3%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,27%), ЛСР (-1,09%), расписки ГК "Эталон" (-1,03%), расписки "Ленты" (-1,03%).

ПРОГНОЗЫ

Рынку не хватает повышательного импульса, а если цены на нефть не смогут вернуться к росту, нисходящее давление во второй половине дня может усилиться, считает Кожухова из "Велес Капитала".

До конца сессии 4 августа Осин из "Фридом Финанс" прогнозирует снижение на отечественных фондовых площадках. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3760-3810 пунктов, добавляет он. Рубль перешел к снижению на фоне падения цен на нефть

Индекс Мосбиржи сегодня пытался преодолеть ближайшее сопротивление 3807 пунктов, но после его превышения вернулся под эту отметку, передвинув техническое препятствие на установленный сегодня трехнедельный максимум 3814 пунктов, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Индекс РТС немного не дошел до ближайшего сопротивления, находящегося на месячной вершине 1653 пункта. Если выходящая далее статистика будет воспринята рынками хотя бы нейтрально, мы можем уже сегодня проверить на прочность ближайшие сопротивления", — добавляет он.