МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в среду по основным индексам на неоднозначном внешнем фоне, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,45%, до 3810,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,16%, до 1640,3 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск рос на 30 копеек, до 73,24 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 86,71 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,68% — до 70,47 доллара за баррель.

Ведущие американские индексы снижаются в пределах 0,84%, большинство основных европейских площадок выросло в рамках 0,88%.