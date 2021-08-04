МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,3% — до 7,41 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,22%, до 225,9 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,54% — до 85,18 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,43%, до 7,85 доллара, "Газпром нефти" — на 0,17%, до 29 долларов.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 0,17% — до 34,85 доллара, НЛМК — на 0,45%, до 35,04 доллара, "Северстали" — подешевели на 0,41%, до 24,38 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 1,06%, до 1,31 доллара, Сбербанка — увеличилась на 0,33%, до 16,95 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,63% — до 89,9 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,75% — до 8,02 доллара, "Ленты" — подешевели на 1,1%, до 3,15 доллара. Бумаги "Магнита" подешевели на 0,24%, до 14,71 доллара.