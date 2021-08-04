МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос в среду по основным индексам на неоднозначном внешнем фоне, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,45%, до 3810,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,16%, до 1640,3 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.15 мск рос на 25 копеек, до 73,19 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,66 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,33% — до 70,72 доллара за баррель.

Ведущие американские индексы преимущественно снижаются до 0,76%, большинство основных европейских площадок выросло до 0,88%.

"На российском рынке акций в среду преобладали покупки, несмотря на усилившуюся ценовую слабость нефти. Оптимизм поддержала позитивная динамика китайских биржевых индексов, июльские данные по деловой активности в секторе услуг КНР вышли лучше прогнозов. Превысил ожидания июльский PMI в секторе услуг и в экономиках США, Великобритании", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

На мировых фондовых и сырьевых биржах в середине недели не наблюдалось единства в настроениях, указывает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Настроения на американских площадках подпортили неожиданно слабые данные по рынку труда, которые предупреждают о возможности неприятных сюрпризов в пятничном официальном отчете", — добавляет она.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в среду повышались без очевидных фундаментальных причин (+ 3,02%), указывает Кожухова.

В лидерах роста – бумаги "Лензолото" (префы выросли на 2,8%, обыкновенные акции – на 5,22%), акции "Алросы" (2,52%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (2,42%), бумаги "Мать и Дитя" (2,09%), префы "Нижнекамскнефтехима" (1,73%), а также акции ТМК (1,61%), обыкновенные акции "Мечела" (1,46%), расписки "Русагро" (1,4%), акции Petropavlovsk (1,36%), ММК (1,22%) и акции ГК "ПИК" (1,18%).

В лидерах снижения – обыкновенные акции "Россетей" (-1,42%), префы "Транснефти" (-1,17%), акции "Роснефти" (-1,13%), "Акрона" (-1,03%) и расписки "Ленты" (-1,03%).

ПРОГНОЗЫ

Тем не менее, пока что западные фондовые площадки сохраняют основной восходящий тренд, а нефтяные фьючерсы подошли к важным среднесрочным поддержкам, у которых возможен отскок наверх, считает Кожухова из "Велес Капитала".

Индекс Мосбиржи подал позитивный краткосрочный сигнал, и теперь лишь остается дождаться его подтверждения, добавляет аналитик.

По оценкам Бахтина из "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах 3765-3835 пунктов.