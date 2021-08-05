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2021
https://1prime.ru/Stocks/20210805/834384344.html
Акции российских компаний растут вслед за нефтью
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Российский рынок акций вырос в четверг на фоне повышения западных фондовых площадок и нефтяных котировок, следует из данных торгов Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных... ПРАЙМ, 05.08.2021
торги, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в четверг на фоне повышения западных фондовых площадок и нефтяных котировок, следует из данных торгов
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,61% — до 3833,75 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1653,31 пункта.
Западные биржевые индексы прибавляют 0,3-0,6%. Цены на нефть растут на 1,1% — до 71,2 доллара за баррель сорта Brent.