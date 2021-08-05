МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в четверг на фоне повышения западных фондовых площадок и нефтяных котировок, следует из данных торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,61% — до 3833,75 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1653,31 пункта.

Западные биржевые индексы прибавляют 0,3-0,6%. Цены на нефть растут на 1,1% — до 71,2 доллара за баррель сорта Brent.