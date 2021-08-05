МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в четверг повысился по основным биржевым индексам, отыгрывая позитивную конъюнктуру мировых фондовых рынков.

Более решительные попытки рынка нефти скорректировать предыдущее падение поддержали стоимость российских акций во второй половине дня.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,61% — до 3833,75 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1653,31 пункта.

ВВЕРХ ЗА МИРОВЫМИ РЫНКАМИ

Российский фондовый рынок в четверг вырос на фоне улучшения внешней конъюнктуры. В частности, западные биржевые индексы росли вечером. Акции российских компаний на LSE в основном выросли по итогам торгов

Этому способствовали, как ни парадоксально, слабые данные по американскому рынку труда. Число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось хуже ожиданий, на 14 тысяч, до 385 тысяч при прогнозе снижения до 384 тысяч.

Аналитики полагают, что слабость рынка труда будет способствовать тому, что Федеральная резервная система (ФРС) США воздержится от ужесточения своей политики.

Рынок нефти после обвала в предыдущие несколько дней с уровня 76,4 доллара в четверг борется за ключевую отметку в 70 долларов, которую сегодня тестирует как поддержку.

Он опускался в четверг уже до 69,75 доллара – минимума с 21 июля, но потом отошел вверх. Цена на марку Brent прибавляет вечером 1,1%, до 71,2 доллара.

В лидерах роста цены среди российских акций оказались акции банка "Санкт-Петербург" (+5,7% до рубля 70,49 рубля), который заявил о планах провести обратный выкуп (buy back) 14 миллионов своих обыкновенных акций по 75 рублей за штуку.

Также выросли бумаги ТМК (+4,5%), продолжившие отыгрывать ожидание высоких дивидендов, ИСКЧ (+3,8%), "Ростелекома" (+2,9%) – на фоне сообщений о том, что оператор связи рассмотрит возможность увеличения дивидендов до 5,5-6 рублей на акцию по итогам 2021 года.

В лидерах снижения оказались акции "Башнефти" (-2,5%), производителей драгметаллов: Petropavlovsk (-1,5%), Polymetal (-1,1%), "Полюса" (-1,1%) – на фоне тестирования ценами на золото уровня 1800 долларов за унцию.

"Норникель" по итогам первого полугодия 2021 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 4,304 миллиарда долларов, что в 95,6 раза больше относительно уровня годом ранее. Цена его бумаг в четверг изменилась незначительно.

Рост биржевых цен на металлы и увеличение объемов продаж палладия с лихвой компенсировали снижение объема производства, вызванного подтоплениями рудников, а также инцидентом на Норильской обогатительной фабрике в феврале, рассуждает Алексей Павлов из компании "Открытие брокер".

"В то же время фактическое возмещение экологического ущерба в совокупности ростом капзатрат на восстановление рудников и увеличением оборотного капитала вследствие разовых факторов привело к существенному снижению свободного денежного потока ГМК", — добавил он.

ПРОГНОЗЫ

Рисковые активы не оставляют попыток повышения, а в пятницу основным событием дня можно назвать ключевой отчет о состоянии рынка труда США за июль, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Опасными для "быков" могут оказаться как слишком сильные, так и слишком слабые данные. В то же время темпы роста занятости на уровне прогноза наверняка позволят продолжить текущий восходящий тренд. Целью повышения индекса Мосбиржи в ближайшие сессии может стать район 3900 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3790-3890 пунктов", — добавляет она.

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", При отсутствии выраженного негатива, осторожный рост на рынках может продолжиться, при этом сдерживающим фактором может оказаться "фактор пятницы". "По нашим оценкам, индекс Мосбиржи завтра может формироваться в пределах 3780-3850 пунктов", — добавил он.