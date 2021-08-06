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Российский рынок акций с утра переходит к снижению
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Российский рынок акций с началом торгов в пятницу колеблется: после символического повышения в первую минуту торгов он переходит к легкому снижению. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 06.08.2021
рынок акций рф, биржи, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов в пятницу колеблется: после символического повышения в первую минуту торгов он переходит к легкому снижению.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижался на 0,1%, до уровня 3830 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1%, до 1652 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти повышается на 0,7%, до 71,8 доллара за баррель сорта Brent.