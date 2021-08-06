МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов в пятницу колеблется: после символического повышения в первую минуту торгов он переходит к легкому снижению. Правительство одобрило расширение границ ТОР на Дальнем Востоке

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижался на 0,1%, до уровня 3830 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1%, до 1652 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти повышается на 0,7%, до 71,8 доллара за баррель сорта Brent.