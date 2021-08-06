МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу не показывают единой динамики изменения стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Биржи Европы в основном снижаются

По состоянию на 10.54 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,4%, до 7,44 доллара, "Новатэка" — росла на 0,35%, до 230,9 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,44%, до 85,84 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 2,54%, до 7,68 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,09%, до 28,77 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,06%, до 34,82 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,33%, до 24,46 доллара, НЛМК — снижались в цене на 0,39%, до 35,4 доллара.

Бумаги ВТБ росли в стоимости на 1,28%, до 1,35 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,28%, до 17,3 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", повышалась на 0,42%, до 92,69 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 0,01%, до 8,08 доллара, "Магнита" — на 0,05%, до 14,97 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,16%, до 3,15 доллара.