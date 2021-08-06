МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций умеренно снижается на фоне дешевеющих бумаг "Газпрома" и перед выходными, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Рубль снижается к доллару и прибавляет к евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.42 мск снижался на 0,4%, до 3818,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,71%, до 1641,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 23 копейки, до 73,3 рубля, курс евро снижался на 10 копеек, до 86,37 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,48% — до 71,63 доллара за баррель.

"Несмотря на восходящий импульс глобальных площадок, мы лишь немного отскочили от минимума сессии, находясь под давлением новости о пожаре на ямальском перерабатывающем заводе Газпрома", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"В моменте акции "Газпрома" теряли почти 3%, но затем отыграли около половины потерь. "Газпром" является одним из индексных тяжеловесов, занимая около 16% в индексе Мосбиржи, поэтому динамика его акций сильно влияет на фондовые индикаторы", — добавляет аналитик. "Газпром" ведет восстановительные работы на Уренгойском заводе

К текущему моменту акции "Газпрома" снижаются на 1,3%.

Также в лидерах снижения – акции Petropavlovsk (-2,48%), НЛМК (-1,74%), ММК (-1,69%), "Полюса" (-1,45%) и акции Polymetal (-1,35%).

Сбербанк в пятницу опубликовал достаточно сильный отчет по РСБУ за июль, отмечает Игорь Додонов из ГК "Финам".

Вновь рекордная помесячная прибыль по РСБУ, однако в этот раз она была в первую очередь обусловлена успешным урегулированием проблемной задолженности группы компаний "Евроцемент", указывает главный аналитик по российскому рынку "Открытие Брокер" Алексей Павлов.

"В то же время расходы на резервы продолжили в июле снижаться уже шестой месяц подряд. Не исключено, что во втором полугодии мы увидим некоторое ухудшение динамики прибыли у Сбера на фоне роста расходов, однако трудно спорить с тем, что для крупнейших российских финансовых институтов год пока складывается очень удачно", — говорит он.

"В настоящий момент у нас сохраняется рекомендация "на уровне рынка" по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка", — добавляет он.

На этом фоне привилегированные акции Сбербанка растут на 0,85%, его обыкновенные акции – на 1,04%.

Акции "Бест Эффортс Банка", основным акционером которого является НП РТС, растут на повышенных для бумаги оборотах второй день подряд. За это время низколиквидные бумаги максимально выросли почти в два раза – до 126,5 рубля. Объем торгов в пятницу превысил 37 миллионов рублей.

Поводом для роста акций "Бест Эффортс Банка" могла стать хорошая отчетность по МСФО (прибыль банка в первом полугодии подскочила в 14 раз до 230 миллионов рублей), при этом движение было усилено очень низкой ликвидностью акций банка – в свободном обращении находятся менее 1% бумаг, указывает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

Он отмечает также, что "Бест Эффортс Банк" имеет связи с "СПБ Биржей", оказывая ей депозитарные услуги.

"В конце прошлого года руководство НП РТС, основного акционера "Бест Эффортс Банка", заявляло о намерении провести делистинг акций банка и сконцентрировать 100% их на балансе "СПБ Биржи". На фоне разговоров о возможном скором IPO последней это также могло вызвать дополнительный спекулятивный интерес в акциях "Бест Эффортс Банка". Прогнозировать дальнейшую динамику акций "Бест Эффортс Банка" в данный момент затруднительно", — добавляет он.

В лидерах роста также акции "Нижнекамскнефтехима" (2,47%), обыкновенные акции ТГК-2 (1,73%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,24%).

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшие сопротивления у нас находятся на установленных сегодня вершинах: 3834 пунктов — у индекса Мосбиржи и 1654 пунктов — у индекса РТС. С учетом фактора пятницы нам трудно будет преодолеть данные технические препятствия без усиления восходящей динамики фондовых площадок и нефти", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Нефтесервисная компания Baker Hughes обнародует еженедельные данные по динамике числа нефтедобывающих установок в Штатах, а в РФ вечером, уже поле закрытия основных торгов, выйдут данные по инфляции за июль, напоминает Додонов из ГК "Финам".

"С технической точки зрения, на дневном графике индекс Мосбиржи закрепился выше уровня 3800 пунктов… Ожидаем продолжения подъема с перспективой тестирования исторических максимумов", — говорит аналитик.