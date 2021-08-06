МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в пятницу вслед за сырьевыми котировками, а также на корпоративных новостях и закрытии позиций перед выходными, следует из данных торгов. Эксперты дали прогноз по курсу рублю и рынку акций

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,74% — до 3805,36 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,24%, до 1632,87 пункта. При этом за неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,9%, а РТС – на 0,4%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.03 мск рос на 38 копеек — до 73,45 рубля, курс евро снижался на 9 копеек — до 86,38 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,67% — до 70,81 доллара за баррель. Большинство фьючерсов на металлы снижаются в пределах 3,93%.

Акции "Газпрома", имеющие значительный вес в расчете индексов Мосбиржи и РТС, подешевели более чем на 1% на новостях о пожаре на ямальском перерабатывающем заводе.