МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале первых торгов недели умеренно снижается вслед за нефтяными котировками, следует из динамики торгов. Цена на золото достигла минимального с марта значения

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск понедельника снижался на 0,18% — до 3798,39 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,32%, до 1627,66 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 3 копейки — до 73,52 рубля, курс евро – на 12 копеек, до 86,49 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,4% — до 69 долларов за баррель.