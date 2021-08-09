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Российский рынок акций снижается в начале торгов
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Российский рынок акций в начале первых торгов недели умеренно снижается вслед за нефтяными котировками, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск... ПРАЙМ, 09.08.2021
рынок акций рф, новости, экономика, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале первых торгов недели умеренно снижается вслед за нефтяными котировками, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск понедельника снижался на 0,18% — до 3798,39 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,32%, до 1627,66 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" рос на 3 копейки — до 73,52 рубля, курс евро – на 12 копеек, до 86,49 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,4% — до 69 долларов за баррель.