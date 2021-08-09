МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снижается в начале торгов

По состоянию на 10.36 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,04% — до 7,33 доллара, "Новатэка" — росла на 0,18%, до 227,4 доллара, "Лукойла" — опускалась на 1,35%, до 84,01 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,57% — до 7,69 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,35%, до 28,75 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,42% — до 34,02 доллара, "Северстали" — на 1,62%, до 23,75 доллара, НЛМК — на 0,4%, до 34,7 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,18% — до 1,34 доллара, Сбербанка — на 0,04%, до 17,35 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,28% — до 92,72 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 0,99% — до 7,96 доллара. Бумаги "Магнита" дешевели на 1,01% — до 14,72 доллара, "Ленты" — дорожали на 0,32%, до 3,12 доллара.