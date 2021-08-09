МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается по основным индексам за счёт роста котировок отдельных бумаг, несмотря на резкое удешевление нефти, в лидерах — Сбербанк, обновивший исторический максимум, следует из данных торгов. Акции российских компаний дешевеют в Лондоне

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.23 мск растёт на 0,66%, до 3830,32 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,64%, до 1643,39 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 6 копеек, до 73,43 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 86,35 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent при этом падает на 2,6%, до 68,86 доллара за баррель, а большинство фьючерсов на металлы снижается в пределах 2,5%.

ЛИДЕРЫ РОСТА…

Обыкновенные акции Сбербанка ранее в понедельник обновили уровень исторического максимума, поднявшись выше 320,19 рубля. Теперь новый исторический максимум установлен на уровне 326,83 рубля. Привилегированные акции банка также обновили уровень исторического максимума и поднимались в цене до 300,8 рубля. А общая рыночная капитализация Сбербанка превысила 7,3 триллиона рублей.

К текущему же моменту префы дорожают на 1,44%, до 300,58 рубля, обыкновенные акции – на 2,11%, до 325,9 рубля. Бумаги Сбербанка тем самым продолжают отыгрывать позитивную отчетность по РСБУ за июль.

Но "в лидерах роста сегодня (среди наиболее ликвидных бумаг — ред.) оказались акции ПАО "Газпром" (+1,56%) ввиду стабильности цен на натуральный газ", добавляет Александр Осин из компании "Фридом финанс".

Активно повышаются и котировки "Русала" (+2,99%), поводом для роста стали ожидания того, что 12 августа советом директоров предприятия будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие, также указывает Осин. Сам факт такого обсуждения после длительного перерыва в дивидендных выплатах позитивен для оценок компании, добавляет он.

Также в лидерах роста – бумаги ТГК-2 (префы поднимаются в цене на 5,83%, обыкновенные акции – на 3,15%), акции "Белуги" (на 3,96%), "Фосагро" (на 3,79%), "Аптечной сети 36 и 6" (на 2,73%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (на 2,37%).

…И ПАДЕНИЯ

С другой стороны, в лидерах снижения – акции Petropavlovsk (-3,99%), ММК (-2,16%), Polymetal (-1,91%), обыкновенные акции "Башнефти" (-1,44%), акции "Норникеля" (-1,23%) и акции "Северстали" (-1,21%).

Кроме того, заметно дешевеют акции НЛМК — на 1,66% на сообщениях об инциденте на Новолипецком металлургическом комбинате, входящем в группу НЛМК.

В понедельник утром на комбинате произошел хлопок, в результате было повреждено здание кислородно-распределительного пункта, где загорелась кровля. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Временно приостановлена работа конвертерного цеха № 2. Как сообщили в компании, происшествие не затронуло основное оборудование кислородного производства, ремонт займет до двух суток.

Затем, как сообщил РИА Новости представитель компании, на комбинате во время восстановительных работ произошел второй хлопок, но разрушений он не нанес и на работы не повлиял.

ПРОГНОЗЫ

По мнению Осина, до конца дня преобладают шансы на повышение рынка.

В случае стабилизации нефтяных цен и активных коррекционных попыток, а также продолжения роста глобальных площадок, рынок может направиться к ближайшим сопротивлениям, которые находятся на установленных в пятницу месячных вершинах: 3834 пункта у индекса Мосбиржи и 1654 пункта у индекса РТС, в свою очередь отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Однако на фоне неопределенности, связанной с данными о потребительской инфляции в США, выходящими в среду, нам будет трудно развить уверенный рост, тем более что мировые рынки по этой же причине, скорее всего, будут нестабильными", — заключает он.