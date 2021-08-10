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2021
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Российский рынок акций растет
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Российский рынок акций растет по основным индексам на фоне дорожающей нефти и укрепления рубля к доллару, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск рос на... ПРАЙМ, 10.08.2021
россия, рынок акций, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на фоне дорожающей нефти и укрепления рубля к доллару, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск рос на 0,42%, до 3851,19 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51%, до 1649,44 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 10 копеек, до 73,57 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 86,34 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,14% — до 69,83 доллара за баррель.