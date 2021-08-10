МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на фоне дорожающей нефти и укрепления рубля к доллару, следует из данных торгов. Доллар стабилизируется в ожидании статистики из США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск рос на 0,42%, до 3851,19 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51%, до 1649,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 10 копеек, до 73,57 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 86,34 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,14% — до 69,83 доллара за баррель.