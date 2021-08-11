МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды умеренно повышается на фоне дорожающей нефти. Нефть дешевеет перед статистикой по запасам в США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск рос на 0,3% — до 3875 пунктов, долларовый индекс РТС — также на 0,3%, до 1651 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Цена на нефть растет на 0,6% — до 71,1 доллара за баррель сорта Brent.