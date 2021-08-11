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Российский рынок акций умеренно растет
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Российский рынок акций в начале торгов среды умеренно повышается на фоне дорожающей нефти. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск рос на 0,3% — до 3875 пунктов, долларовый индекс... ПРАЙМ, 11.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды умеренно повышается на фоне дорожающей нефти.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск рос на 0,3% — до 3875 пунктов, долларовый индекс РТС — также на 0,3%, до 1651 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Цена на нефть растет на 0,6% — до 71,1 доллара за баррель сорта Brent.