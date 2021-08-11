МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Монеты номиналом один рубль.

Российский рынок акций умеренно растет

По состоянию на 10.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,88% — до 7,61 доллара, "Новатэка" — на 0,41%, до 231,25 доллара, "Лукойла" — на 1,28%, до 87,59 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,15% — до 7,76 доллара, "Газпром нефти" — на 0,01%, до 28,85 доллара.

Цена расписок "Норникеля" повышалась на 0,29% — до 33,24 доллара, "Северстали" — на 0,21%, до 23,97 доллара, НЛМК — снижалась на 0,17%, до 34,56 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,39% — до 1,39 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,04%, до 17,75 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,46% — до 94,58 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,01% — до 7,91 доллара. Бумаги "Магнита" дорожали на 0,56% — до 14,77 доллара, "Ленты" — росли на 0,4%, до 3,12 доллара.