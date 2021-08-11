МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций умеренно растет

По состоянию на 10.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,88% — до 7,61 доллара, "Новатэка" — на 0,41%, до 231,25 доллара, "Лукойла" — на 1,28%, до 87,59 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,15% — до 7,76 доллара, "Газпром нефти" — на 0,01%, до 28,85 доллара.

Цена расписок "Норникеля" повышалась на 0,29% — до 33,24 доллара, "Северстали" — на 0,21%, до 23,97 доллара, НЛМК — снижалась на 0,17%, до 34,56 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,39% — до 1,39 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,04%, до 17,75 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,46% — до 94,58 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,01% — до 7,91 доллара. Бумаги "Магнита" дорожали на 0,56% — до 14,77 доллара, "Ленты" — росли на 0,4%, до 3,12 доллара.