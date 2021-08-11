МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций после дневной просадки вернулся к росту после публикации данных об инфляции в США, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Курс рубля резко развернулся вверх

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.22 мск увеличивается на 0,52%, до 3882,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,62%, до 1656,65 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 9 копеек, до 73,83 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 86,61 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1%, до 70 долларов за баррель.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — по итогам июля в годовом исчислении составила 4,3%, а за месяц цены выросли на 0,3%.

"Скорее, можно говорить о том, что статистика по инфляции в США оказалась в рамках ожиданий. Core CPI (базовая инфляция – ред.) даже начал немного снижаться в годовом выражении. Соответственно, рынки отреагировали позитивно. На отечественной площадке могли формироваться короткие позиции, которые начали резко закрывать", — прокомментировал РИА Новости Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции "Нижнекамскнефтехима" (+4,06%), "Юнипро" (+2,64%), ВТБ (+2,08%), расписки Mail.Ru (+1,97%), префы "Мечела" (+1,73%), обыкновенные акции "Башнефти" (+1,71%), акции "Яндекса" (+1,64%), "Русгидро" (+1,44%) и обыкновенные акции "Мечела" (+1,18%).

В лидерах снижения – акции Petropavlovsk (-3,99%), расписки HeadHunter Group (-2,26%), акции НМТП (-1,61%), "Полюса" (-1,04%),

ПРОГНОЗЫ

"Поскольку движение ниже 3850 пунктов отменяется, то индекс Мосбиржи продолжает реализовывать план на повторение исторического максимума. Внешний фон на среду вечера остаётся достаточно спокойным и даже позитивным, а потери в нефти сократились. Также из минуса вышли металлы, которые пользуются спросом после принятия в сенате США инфраструктурного пакета", — отмечает Кочетков.

До конца дня Александр Осин из компании "Фридом финанс" прогнозирует продолжение умеренно позитивной динамики на российском рынке. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3830-3885 пунктов, добавляет он.