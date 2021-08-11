МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российский рынок вырос по основным индексам на фоне возвращения аппетитов к рисковым активам после выхода данных об инфляции в США, следует из данных с Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов увеличился на 0,39%, до 3877,37 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,59%, до 1656,2 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижается на 20 копеек, до 73,72 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 86,54 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,9%, до 70 долларов за баррель.

Ведущие американские индексы преимущественно растут, большинство основных европейских площадок также продемонстрировало прирост.