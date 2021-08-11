МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом цен, подешевели лишь расписки НЛМК, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,34%, до 7,57 доллара, "Новатэка" — на 0,61%, до 231,7 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,06%, до 87,4 доллара, "Газпрома" — на 1,01%, до 7,83 доллара, "Газпром нефти" — на 0,52%, до 29 долларов.

Бумаги "Норникеля" подорожали на 0,15%, до 33,2 доллара, НЛМК — подешевели на 1,21%, до 34,2 доллара, "Северстали" — подорожали на 0,5%, до 24,04 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличились на 2,92%, до 1,41 доллара, Сбербанка — на 0,59%, до 17,86 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 0,4%, до 95,4 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 1,26%, до 8,01 доллара, "Ленты" — на 0,64%, до 3,12 доллара. Бумаги "Магнита" выросли в цене на 1,26%, до 14,87 доллара.