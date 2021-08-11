МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос по основным индексам за счёт возвращения аппетитов к рисковым активам после выхода статистики инфляции в США, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,39%, до 3877,37 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,59%, до 1656,2 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.04 мск снижается на 44 копейки, до 73,38 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 86,32 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снова перешел к росту и уже поднимается на 0,9%, до 71,25 доллара за баррель.

Ведущие американские индексы преимущественно растут, большинство основных европейских площадок также прибавило по индексам.

Российский рынок акций в среду показал смешанную динамику, во второй половине дня покупатели увеличили активность в свете улучшения внешнего фона, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Ключевыми для общерыночных настроений сегодня были данные по потребительской инфляции в США в июле. Индекс потребительских цен (CPI) в прошлом месяце остался на уровне 5,4%. Торможение инфляции было позитивно воспринято рынками, поскольку снижается вероятность сворачивания сверхмягкой денежно-кредитной политики в Штатах раньше базовых ожиданий", — добавляет он.

Кроме того, базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — по итогам июля в годовом исчислении составила 4,3%, а за месяц цены выросли на 0,3%.

"После выхода данных по потребительским ценам в Штатах за июль рынок не получил подтверждения того, что у ФРС есть причины торопиться со стартом сворачивания стимулов – данные вышли на уровне ожиданий. В итоге аппетит к риску сохранился на внешних площадках, индекс Мосбиржи возобновил рост и сформировал максимум сессии на 3886,78 пунктов", — уточняет Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста сегодня оказались акции ГК "Самолет" (+5,94%), "Нижнекамскнефтехима" (+4,35%), "Юнипро" (+2,79%), ВТБ (+1,85%), расписки Mail.Ru (+1,6%), префы "Мечела" (+1,47%), а также акции "Яндекса" (+1,31%), обыкновенные акции "Башнефти" (+1,27%) и "Мечела" (+1,24%), акции "Русгидро" (+1,2%), "Распадской" (+1,18%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,17%).

"Юнипро" представила финансовый отчет по итогам первого полугодия 2021 года по МСФО, который в целом оказался на уровне ожиданий рынка. Компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей на фоне увеличения выработки электроэнергии и сильной ценовой конъюнктуры на рынке на сутки вперед (РСВ)", — отмечают аналитики Промсвязьбанка.

В лидерах снижения стоимости – акции Petropavlovsk (-2,45%), НЛМК (-1,5%), "Полюса" (-0,9%), обыкновенные акции ТГК-2 (-0,86%), акции НМТП (-0,8%), "Эн+ груп" (-0,75%) и расписки HeadHunter Group (-0,73%).

ПРОГНОЗЫ

"Потенциал повторного тестирования установленного 6 июля абсолютного максимума (исторический максимум индекса Мосбиржи находится на уровне 3915 пунктов – ред.) сохраняется, хотя технически индекс выглядит краткосрочно перекупленным", — отмечает Шульгин.

Завтра станут известны итоги ребалансировки индекса MSCI Russia, которые вступят в силу после 31 августа, в свою очередь напоминает Бахтин.

Из статистики четверга он обращает внимание на первую оценку квартального ВВП Великобритании, объём промышленного производства в еврозоне в июне, число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю. Сезон финансовой отчетности за второй квартал на американском рынке подходит к концу, в четверг результаты представят Walt Disney, Deutsche Telekom, Airbnb, Baidu и другие, добавляет он.

По его оценкам, при отсутствии внешнеполитических "сюрпризов" и ценовых провалов в нефти и металлах улучшение настроя глобальных инвесторов краткосрочно позволит российскому рынку сохранить повышательный тренд, и индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах 3810-3910 пунктов.