МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет на слабо позитивном внешнем фоне, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.24 мск увеличивается на 0,14%, до 3882,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,41%, до 1662,97 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растёт на 18 копеек, до 73,55 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 86,28 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent почти не меняется в стоимости, находясь на уровне 71,5 доллара за баррель.

"Отчётность компаний и спокойный внешний фон обеспечивают рост отечественного рынка… Позитивный фон сформировался ещё накануне, когда вышла статистика по потребительской инфляции в США. Базовый CPI замедлил годовой рост до 4,3%. Это немедленно сказалось на всём спектре рискованных активов. Более того, в России годовая инфляция приблизилась к 6,3%, что также поддерживает рынок ожиданиями завершения цикла ужесточения денежной политики ЦБ РФ", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Бумаги Fix Price дорожают на 2,74% на позитивных данных по МСФО. Так, эта сеть магазинов фиксированных цен в первом полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 8,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 9,788 миллиарда рублей.

В лидерах роста стоимости котировок также – расписки HeadHunter Group (на 2,06%), акции "Аптечной сети 36 и 6" (на 1,48%), "Новатэка" (на 1,18%), "Магнита" (на 1,03%), префы "Транснефти" (на 0,87%), а также акции "Газпрома" (на 0,86%) и "Лукойла" (на 0,79%).

Поддержку акциям Polymetal (+0,34%) в четверг оказывали новости о небольшом увеличении веса компании в индексе MSCI Russia, также замечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"Бумаги X5 Retail Group (-0,02%) отреагировали на отчётность диаметрально противоположно, хотя результаты за второй квартал нельзя назвать слабыми. Рост выручки составил 10,7% благодаря росту сопоставимых (LFL) продаж, росту торговых площадей и цифровых бизнесов", — в свою очередь отмечает Кочетков.

В лидерах снижения стоимости также – акции Petropavlovsk (-2,33%), ВТБ (-2,06%), "Северстали" (-1,61%), "Интер РАО" (-1,6%) и обыкновенные акции "Россетей" (-1,22%).

ПРОГНОЗЫ

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии продолжали рост и поднялись до новых максимумов с июля. Сопротивления 3900 и 1670 пунктов, впрочем, пока остаются непокоренным", — отмечает Кожухова.

До конца дня можно ждать ускорения восходящего движения главным образом в случае возвращения к росту цен на нефть, чего пока не предвещают содержавшиеся в отчетах ОПЕК и МЭА данные, добавляет она.

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на исторической вершине 3915 пунктов, у индекса РТС — на двухмесячном максимуме 1683 пунктов. Если внешний фон продолжит улучшаться, мы можем до конца недели проверить на прочность эти технические препятствия", — заключает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".