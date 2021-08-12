МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на неоднозначном внешнем фоне, позитивным фактором выступили бумаги нефтегазового сектора, несмотря на небольшое снижение нефтяных котировок вечером, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,3%, до 3888,86 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1665,56 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск растёт на 20 копеек, до 73,56 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 86,30 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent к этому же времени снижается на 0,2%, до 71,3 доллара за баррель.