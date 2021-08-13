МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Акционеры рекрутинговой интернет-платформы HeadHunter на годовом собрании 10 августа одобрили проведение программы обратного выкупа акций, говорится в сообщении компании.

Конкретные параметры buy back в сообщении не приводятся.

Кроме того, большинством голосов акционеров было одобрено утверждение аудированной консолидированной отчетности за прошлый год и согласовано назначение аудиторов компании. Неисполнительным директором была переизбрана Ольга Филатова.

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, база сервиса на конец прошлого года насчитывала 48,2 миллиона резюме. Компания в 2019 году провела IPO на бирже NASDAQ, а в сентябре 2020 года получила вторичный листинг на Московской бирже. Основные акционеры — Elbrus Capital (31,9%) и Goldman Sachs (8,7%), в свободном обращении — 59,4% акций.