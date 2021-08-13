МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи на фиксации прибыли участниками торгов перед выходными, при этом индексу РТС удалось выйти в слабый плюс на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,41%, до 3873 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,05%, до 1666,44 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,8%, РТС — на 2,06%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.29 мск снижался на 40 копеек, до 73,19 рубля, курс евро колеблется у уровня предыдущего закрытия — 86,39 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,83% — до 70,72 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Русала" проваливались на 3,8% на рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды. К закрытию основных торгов бумаги алюминиевого гиганта подешевели на 2,75%.

АК "Алроса" и "Роснефть" представили позитивную отчетность по МСФО за первое полугодие 2021 года. Тем не менее, участники торгов решили зафиксировать прибыль. В результате, по итогам основной сессии акции "Алросы" снизились на 2,29%, а бумаги "Роснефти" — на 1,4%.

Также в лидерах снижения — расписки Mail.Ru (-1,54%), акции Московской биржи (-1,52%), "Аптечной сети 36 и 6" (-1,42%), акции Petropavlovsk (-1,39%) и акции "Лукойла" (-1,35%).

Бумаги "Башнефти" выросли (префы — на 6,26%, обыкновенные — на 2,95%) на публикации данных по МСФО за первое полугодие текущего года.

Чистая прибыль "Башнефти", приходящаяся на акционеров, по МСФО в прошлом полугодии составила 26,618 миллиарда рублей после убытка в 6,363 миллиарда годом ранее, а капзатраты составили 29,426 миллиарда рублей, сообщила компания.

В лидерах роста — бумаги "Мечела" (префы поднимаются на 5,4%, обыкновенные акции — на 2,13%), расписки "Русагро" (3,44%), акции "Распадской" (1,73%) и префы "Ростелекома" (1,44%).

ПРОГНОЗЫ

"В понедельник с утра тон настроениям могут задать июльские экономические показатели КНР — инвестиции в основной капитал, объём промышленного производства. В этот же день обратим внимание на июньский объем промпроизводства и предварительную оценку ВВП Японии за второй квартал текущего года, а также индекс производственной активности NY Empire State за август", — напоминает отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

На его взгляд, если осторожность в настроениях в начале недели не усилится, индекс Мосбиржи может продолжить борьбу за круглую отметку 3900 пунктов, 16 августа индекс будет двигаться в диапазоне 3835-3905 пунктов.

"В целом мы умеренно позитивно смотрим на мировые рынки на следующей неделе. Надеемся, что цены на нефть смогут получить поддержку, помимо сдержанного общерыночного оптимизма, от устойчивого спроса на топливо в США и Европе. Кроме того, август — обычное время для ураганов в Мексиканском заливе, района активной добычи нефти", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Он рассчитывает на возвращение котировок Brent к росту в направлении верхней границы целевого диапазона 70-75 долларов за баррель.

"Предстоящая неделя для мировых финансовых рынков будет достаточно спокойной. Фокус внимания сейчас сосредоточен на развитии пандемии и отчетности компаний. После напряжения вокруг новой волны коронавируса мы ожидаем некоторого позитива, что позволит акциям покорить новые вершины, а ряду сырьевых товаров вернуться к росту", — говорит Андрей Манько из "РИА Рейтинга".