МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник не показывают единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций установил новый исторический максимум

По состоянию на 10.50 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,4%, до 7,58 доллара, "Новатэка" — на 0,43%, до 240,45 доллара, "Лукойла" — на 0,12%, до 88,13 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,4% — до 8,05 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,17%, до 29,15 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,88% — до 33,38 доллара, "Северстали" — на 0,04%, до 23,95 доллара, НЛМК — на 0,56%, до 34,27 доллара.

Бумаги ВТБ снижались в стоимости на 0,28% — до 1,41 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,56%, до 18 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", повышалась на 1,53% — до 99,5 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 0,57% — до 7,89 доллара, "Магнита" — росли на 0,43%, до 15,03 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,33% — до 3,06 доллара.