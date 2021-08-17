МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника снижением индексов на опасениях за ужесточение регулирования в Китае и на фоне распространения коронавируса в Японии, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в Лондоне торгуются разнонаправленно

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2% — до 3446,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,5%, до 2392,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,7% — до 25745,87 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI опустился на 0,89%, до 3143,09 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,94%, до 7511 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,36%, до 27424,47 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказали новости из Китая, где главное государственное управление по контролю и регулированию рынка опубликовало проект положений, предусматривающий запрет недобросовестной конкуренции в сфере интернета. Ведомство до 15 сентября принимает мнения и предложения от широкой общественности по проекту. На этом фоне обвалились акции интернет-компаний. Так, акции Alibaba Group подешевели на бирже Гонконга примерно на 5%, Tencent Holdings — на 4%.

Японский фондовый рынок в свою очередь закрылся в минусе четвертую сессию подряд из-за опасений по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом. "Рост числа случаев коронавируса из-за распространения штамма "дельта", стал негативным фактором", — прокомментировал агентству Франс Пресс старший стратег Okasan Online Securities Есихиро Ито (Yoshihiro Ito).