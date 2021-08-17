МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снижаются на опасениях по коронавирусу и статистике из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрылись в минусе

По состоянию на 12.14 мск британский индекс FTSE 100 рос на символические 0,09% — до 7160,17 пункта. Французский CAC 40 снижался на 0,41% — до 6810,66 пункта, немецкий DAX — на 0,26%, до 15883,6 пункта.

На этой неделе на рынке преобладает негатив. Инвесторы не склонны рисковать на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, пытаясь оценить последствия продолжающейся пандемии для мировой экономики.

Европейские инвесторы также обратили внимание на данные по ВВП еврозоны, которые оказались чуть хуже прогнозов. Экономика 19 стран еврозоны, по второй оценке, во втором квартале 2021 года выросла на 13,6% в годовом выражении и на 2% — в квартальном. Квартальный показатель совпал с прогнозами аналитиков и первой оценкой, а в годовом выражении ожидался рост ВВП на 13,7%.

Некоторую поддержку британскому индексу оказывает статистика по стране. Безработица в Великобритании в апреле-июне снизилась до 4,7% с 4,8% в марте-мае. Аналитики полагали, что показатель сохранился на прежнем уровне.

При этом экономист ING Джеймс Смит (James Smith), которого цитирует газета Wall Street Journal, прогнозирует, что безработица в Великобритании продолжит расти и к концу года достигнет 5,5%. Несмотря на заявления работодателей о нехватке персонала, еще очень много работников в разных секторах экономики Британии находятся в неоплачиваемом отпуске, отметил аналитик.