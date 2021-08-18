МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды символически повышается на фоне дорожающей нефти. Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,04% — до 3944 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1693 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Нефть дорожает на 0,7% — до 69,5 доллара за баррель сорта Brent.