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2021
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Российский рынок акций открылся в плюсе
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Российский рынок акций в начале торгов среды символически повышается на фоне дорожающей нефти. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,04% — до 3944 пунктов,... ПРАЙМ, 18.08.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды символически повышается на фоне дорожающей нефти.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,04% — до 3944 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1693 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Нефть дорожает на 0,7% — до 69,5 доллара за баррель сорта Brent.