МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций пытается удержать максимальные годовые отметки, достигнутые накануне, "отрастая" от минимумов дня, несмотря на желание многих участников рынка зафиксировать прибыль, следует из данных торгов. Евро сдувается: когда пора бежать в обменник

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.37 мск снижается на 0,28%, до 3932,06 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,46%, до 1681,99 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.20 мск растёт на 7 копеек, до 73,64 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 86,34 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 1%, достигая 69,7 доллара за баррель.

"В начале дня мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены просели, но вскоре перешли к росту. Однако утром глобальные рынки стали сдавать позиции. Хотя этот импульс был довольно умеренным, он вызвал у нас активное снижение. Вероятно, на достигнутых вершинах активизировались желающие зафиксировать прибыль, тем более, индекс РТС повторил девятилетний максимум", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Префы" "Башнефти" падают в цене на 2,93% после трёх дневного роста, расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" корректируются на 2,3%, бумаги "Русала" проседают на 1,78%.

В то же время бумаги "М.Видео" прибавляют в цене 1,9% после выхода финансового отчета, также в лидерах роста котировок — бумаги "Аэрофлота" (+2,45%) и акции "Мосбиржи" (+2,42%).

Также стоит отметить продолжение восходящего движения в акциях Сбербанка (+0,95%), которые вплотную приближаются к отметке в 340 рублей за акцию.

ПРОГНОЗЫ

Наталья Пырьева из ФГ "Финам" считает, что с технической точки зрения в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса Мосбиржи является ограниченным.

Впрочем, на картину ближайших дней может повлиять фактор Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Сегодня инвесторы будут следить за протоколом прошлого заседания ФРС, который должен быть опубликован в 21.00 мск. Однако, как мы писали ранее, вряд ли он сможет существенно удивить рынок. Инвесторы во многом уже подготовлены к более жесткой риторике некоторых представителей ФРС, которая может присутствовать в "минутках", — считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".