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Российский рынок акций заметно снижается
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Российский рынок акций значительно снижается по основным индексам в начале дня при падающей в цене нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01... ПРАЙМ, 19.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций значительно снижается по основным индексам в начале дня при падающей в цене нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск четверга опускается на 1,14%, до 3880,28 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,45%, до 1650,95 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет в то же время на 23 копейки, до 74,05 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 86,50 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2%, до 66,86 доллара за баррель.