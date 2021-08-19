МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций значительно снижается по основным индексам в начале дня при падающей в цене нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Цена нефти марки Brent упала ниже $67 за баррель впервые с 24 мая

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск четверга опускается на 1,14%, до 3880,28 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,45%, до 1650,95 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет в то же время на 23 копейки, до 74,05 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 86,50 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2%, до 66,86 доллара за баррель.