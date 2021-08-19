МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном значительно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Фондовые биржи Европы падают на 2% и более

По состоянию на 11.15 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 3,75%, до 7,21 доллара, "Новатэка" — на 1,96%, до 237,25 доллара, "Лукойла" — на 3,48%, до 85,38 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 2,78%, до 7,84 доллара, "Газпром нефти" — на 2,76%, до 28,2 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опускалась на 1,68%, до 32,26 доллара, "Северстали" — на 2,38%, до 22,57 доллара, НЛМК — на 2,56%, до 32,33 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 4,01%, до 1,34 доллара, Сбербанка — на 2,34%, до 17,87 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,1%, до 98 долларов.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 1,14%, до 7,8 доллара, "Магнита" — на 0,9%, до 15,1 доллара, "Ленты" — на 2,63%, до 3,06 доллара.