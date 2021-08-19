МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Акции Robinhood на предварительных торгах в США в четверг падают в цене более чем на 12% после публикации финансовой отчетности этой американской брокерской компании, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к мировым валютам

По состоянию на 12.31 мск акции компании дешевеют на 12,55%, до 43,5 доллара за акцию. Торги среды компания завершила ростом стоимости акций на 6,6%, 49,97 доллара.

Компания получила за первое полугодие убыток в 1,946 миллиарда долларов после прибыли в 5 миллионов годом ранее. По итогам второго квартала чистый убыток Robinhood составил 501,6 миллиона долларов. И по итогам текущего квартала Robinhood ожидает снижения трейдерской активности, что может привести и к падению выручки.

Robinhood в рамках IPO в июле разместила 55 миллионов обыкновенных акций класса А, в том числе 52,375 миллиона продала сама компания, а 2,625 млн — существующие акционеры. Кроме того, у андеррайтеров есть 30-дневный опцион на покупку дополнительных 5,5 миллиона акций по цене размещения — 38 долларов за акцию. В первый день торгов, 29 июля, акции компании подешевели на 30,1%. Однако после этого бумаги Robinhood дорожали, и меньше чем за неделю их стоимость выросла более чем в два раза и достигла максимума в 84,12 доллара за ценную бумагу.

Robinhood была создана в 2013 году и быстро завоевала популярность среди физлиц за счет того, что не берет комиссии за сделки, также у нее нет платы за вывод средств и обслуживание счета. Вместо комиссий Robinhood зарабатывает на продаже заявок инвесторов, или Payment For Order Flow (PFOF) — дословно "оплата за поток заявок". То есть Robinhood заявку инвестора передает не на биржу, а маркетмейкерам, которые стремятся исполнить ее с максимальной выгодой для себя.

В итоге для инвесторов они могут исполняться по "невыгодным" ценам. Однако брокер не оповещал своих клиентов о продаже заявок финансовым посредникам. В результате Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в декабре оштрафовала Robinhood на 65 миллионов долларов за то, что компания не раскрывала получение платежей от трейдинговых фирм за направление им заявок клиентов.