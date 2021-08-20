МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов пятницы коррекционно повышается на фоне слегка дорожающей нефти. Нефть дорожает после шести дней распродаж

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск повышался 0,2%, до уровня 3862 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1%, до 1638 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

В четверг индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,81%, индекс РТС — на 2,36%.

Стоимость нефти повышается утром на 0,3%, до 66,6 доллара за баррель сорта Brent.