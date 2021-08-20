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Российский рынок акций с утра повышается
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Российский рынок акций с началом торгов пятницы коррекционно повышается на фоне слегка дорожающей нефти. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск повышался 0,2%, до уровня 3862... ПРАЙМ, 20.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов пятницы коррекционно повышается на фоне слегка дорожающей нефти.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск повышался 0,2%, до уровня 3862 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1%, до 1638 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
В четверг индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,81%, индекс РТС — на 2,36%.
Стоимость нефти повышается утром на 0,3%, до 66,6 доллара за баррель сорта Brent.