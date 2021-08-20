МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Московская биржа готовится приобрести дополнительную долю в размере 70% в электронной платформе по торговле валютой NTPro, сообщил журналистам финансовый директор Мосбиржи Максим Лапин. Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО во втором квартале выросла на 2,1%

"Мы вошли в активный раунд переговоров доприобретения NTPro — валютной ОТС-платформы. Мы в прошлом году купили 25% этой платформы, и сейчас в ближайшее время будем доприобретать порядка 70% этой платформы", — сообщил Лапин.

"У нас был взаимный опцион с владельцами NTPro, который мог реализовываться до конца этого года. Этот опцион был инициирован к реализации этим летом, соответственно, это означает, что мы сейчас находимся в процессе приобретения NTPro", — добавил он.

Московская биржа в конце 2020 года увеличила долю в электронной платформе по торговле валютой NTPro почти до 25% с 17%. Ранее биржа заключила соглашения, подразумевающие возможность дальнейшего поэтапного приобретения до 100% акций компании в течение трех лет.

BierbaumPro является 100-процентным владельцем ООО "НТ Прогресс", разработчика и собственника платформы для внебиржевой торговли инструментами валютного рынка (платформа NTPro). Акции ООО "НТ Прогресс" – главный актив компании BierbaumPro.

"В июле 2021 года группа вступила в процесс приобретения дополнительной доли в размере 70% в BierbaumPro, и приобретение планируется завершить в третьем квартале 2021 года", — говорится в отчете Московской биржи по МСФО за первое полугодие 2021 года.